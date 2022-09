Foot - Mercato - PSG

Lewandowski, Tchouaméni... Les échecs XXL de Campos révélés

Publié le 9 septembre 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Le PSG a profité du dernier mercato estival pour dégraisser son effectif, mais aussi se renforcer à certains postes. Cet été, six joueurs sont venus renforcer les rangs du club parisien. Malgré tout, les dirigeants du club seraient un poil déçu. Et pour cause, plusieurs stars avait été ciblées par Luis Campos et son équipe, mais celles-ci n'ont pas répondu favorablement aux appels du Portugais.

Six. C'est le nombre de recrues enregistrées par le PSG. Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont rejoint le club de la capitale cet été. Depuis leur arrivée, certains se sont déjà mis en évidence sous les ordres de Christophe Galtier. Il est encore trop tôt pour faire un premier bilan de ce recrutement made in Luis Campos. Mais une chose est sûre, le responsable portugais espérait accueillir d'autres profils cet été.





De gros noms ont recalé Campos

Lors de son arrivée au PSG, Luis Campos avait plusieurs noms en tête lors de son arrivée. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, Bernardo Silva figurait sur la short-list du Portugais. Le Parisien cite aussi les noms de Robert Lewandowski, d'Aurélien Tchouameni, mais aussi de Milan Skriniar. Malheureusement pour le PSG, ces quatre joueurs ont refusé de rejoindre la Ligue 1.

Galtier avait fait un premier bilan