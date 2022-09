Foot - Mercato - PSG

PSG : Lionel Messi menacé pour son avenir ?

Publié le 18 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Lionel Messi pourrait être amené à prolonger son contrat très prochainement comme le souhaite Luis Campos. Mais dirigeant portugais l’annonce, il pourrait être contraint de revoir ses plans pour l’avenir de Messi dans les prochains mois.

Recruté par le PSG à l’été 2021 après être son départ libre du FC Barcelone qui n'avait pas été en mesure de le prolonger à l'époque, Lionel Messi a encore une année de contrat au Parc des Princes, plus une autre année en option. Comme l’a récemment annoncé L’EQUIPE , Luis Campos envisage déjà de négocier avec l’attaquant argentin afin de le prolonger rapidement jusqu’en 2024 pour éviter de le voir partir libre l’été prochain, mais la mission ne sera pas si simple pour le dirigeant portugais du PSG.

Mercato : Le feuilleton Messi s'emballe, le PSG affiche une position claire https://t.co/tW869A61RT pic.twitter.com/tJ2ig5HsaN — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

Un souci pour la prolongation de Messi ?

Interrogé par RMC Sport, Luis Campos a évoqué les éléments qui pourraient empêcher la prolongation de contrat de Lionel Messi : « Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans. Mais on ne peut pas avoir ces joueurs si on ne gagne pas, et si on ne vend pas bien les joueurs. Car on va avoir des problèmes économiques », a expliqué le conseiller sportif du PSG., qui n'exclut donc pas que les négociations échouent avec Lionel Messi en fonction de certains facteurs.

« Très content avec Messi »