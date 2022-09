Foot - Mercato - OL

Mercato : Un club de Ligue 1 avait l’accord de Galtier

Publié le 19 septembre 2022 à 04h15 par Thibault Morlain

Alors que Christophe Galtier est aujourd’hui l’entraîneur du PSG, sa carrière aurait toutefois pu prendre un tournant bien différent. En effet, en 2021, alors que le natif de Marseille a quitté le LOSC pour rejoindre l’OGC Nice, c’est à l’OL qu’il aurait pu poser ses valises. En effet, entre Galtier et les Gones, tout était visiblement réglé.

Nouveau défi pour Christophe Galtier ! Cet été, l’entraîneur de 50 ans a en effet été nommé sur le banc du PSG afin de prendre la succession de Mauricio Pochettino. Galtier ne sera donc resté qu’une saison à la tête de l’OGC Nice, lui qui était arrivé en 2021 sur la Côte d’Azur. D’ailleurs, le natif de Marseille aurait pu ne jamais rejoindre les Aiglons, lui qui négociait en parallèle avec l’OL et Jean-Michel Aulas.

Un accord OL-Galtier ?

Très proche de Jean-Michel Aulas depuis plusieurs années maintenant, Christophe Galtier aurait donc pu devenir l’entraîneur de l’OL en 2021. Pourquoi cela ne s’est alors pas fait ? Comme le révèle L’Equipe , Galtier, ses agents et la direction lyonnais ont longtemps négocié. Et visiblement, les agents de l’entraîneur et les Gones avaient trouvé un accord.

Nice avait déjà réglé le dossier

Le fait est toutefois que malgré cet accord, Christophe Galtier n’a donc pas rejoint l’OL. Et pour cause… En effet, son arrivée à l’OGC Nice aurait été réglée avant ces rendez-vous avec les Gones. Finalement, Galtier s’est donc envolé chez la Côte d’Azur. De quoi donner des regrets à Jean-Michel Aulas et à l’OL ?