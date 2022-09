Foot - Mercato - Atlético de Madrid

Mercato : Galtier reçoit un énorme hommage... à l'Atlético

Publié le 19 septembre 2022 à 00h15 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé à l’Atlético de Madrid l’hiver dernier, Reinildo s’est rapidement imposé dans l’équipe de Diego Simeone. Après un passage au LOSC très réussi, le latéral mozambicain a fait le grand saut. Il est d’ailleurs revenu sur l’importance qu’a eu Christophe Galtier, son ancien coach, dans sa carrière.

Après trois saisons passées au LOSC sous les ordres de Christophe Galtier, Reinildo a fait le grand saut direction l’Atlético de Madrid. A peine arrivé en Espagne, le latéral gauche mozambicain s’est imposé comme un titulaire dans le onze de Diego Simeone. Et cette réussite, Reinildo sait en grande partie à qui il la doit : Christophe Galtier.

Reinildo n’oubliera pas le LOSC

Dans un entretien accordé à So Foot , Reinildo est revenu sur sa très belle aventure au LOSC : « Cette étape à Lille restera un grand tournant dans ma carrière. L’année où nous sommes champions, nous sommes passés devant les favoris comme le Paris Saint-Germain, l’OL ou l’OM. Nous formions un groupe humble et travailleur. Arriver à vaincre l’effectif des millionnaires du PSG, ce n’était pas gagné ! Notre saison a été énorme, et j’ai eu le privilège d’être élu meilleur arrière gauche du championnat ».

« Si je suis un joueur de l’Atlético de Madrid aujourd’hui, je lui dois une partie de cette réussite »