Mercato - OL : Voilà comment Christophe Galtier a échappé à Aulas

L'Olympique Lyonnais avait fait de Christophe Galtier sa priorité à l'été 2021. Fort de son titre de champion de France avec le LOSC, celui qui entraîne le PSG ne manquait pas de prétendants. Il avait finalement pris la décision de rejoindre l'OGC Nice à la surprise générale. Depuis, on en sait un peu plus sur les détails de ce transfert avorté vers l'OL.

Christophe Galtier est désormais l'entraineur du PSG. Mais avant cela, il avait remporté la Ligue 1 avec le LOSC, ce qui lui avait permis de rejoindre un club plus huppé. A l'été 2021, il s'était envolé pour l'OGC Nice après avoir snobé l'OL de Jean-Michel Aulas. A Nice, l'issue de ce dossier amuse tandis que du côté lyonnais, la pilule n'est toujours pas passée. L'Equipe dévoile d'ailleurs les coulisses de ce dossier.

Aulas prépare le terrain pour Galtier

A l'Olympique Lyonnais, Juninho et Jean-Michel Aulas préparaient la succession de Rudi Garcia. Pour ce faire, Christophe Galtier est invité au restaurant étoilé de l'hôtel lyonnais La Villa Florentine par les dirigeants de l'OL. Le président lyonnais est confiant car il entretient de bonnes relations avec le coach depuis son passage à l'OL. Les convives (Vincent Ponsot, ainsi que les conseillers de Galtier, David Venditelli et John Valovic-Galtier) sont détendus à l'exception de Juninho qui passe le repas sur son téléphone, agacé par les déclarations de Rudi Garcia à son encontre dévoilées par L'Equipe . La discussion est constructive et à 1 heure du matin, la direction lyonnaise estiment avoir convaincu Galtier qu'ils suivaient depuis mars. Christophe Galtier quitte la table vers 2h30 mais ses représentants continuent de négocier jusqu'à 4 heures, où ils tombent d'accord avec l'OL. Il ne reste qu'une seule étape : Galtier doit annoncer cela à Julien Fournier, dirigeant de l'OGC Nice qui souhaite le recruter.

Fournier vient tout gâcher