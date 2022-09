Foot - Mercato - PSG

PSG : Les pleins pouvoirs pour Mbappé au PSG ? La réponse

Publié le 18 septembre 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Ces derniers mois, le feuilleton Kylian Mbappé a été au coeur de toutes les attentions. Et finalement, le natif de Bondy a choisi de prolonger au PSG alors qu’il semblait pourtant en partance pour le Real Madrid. Il faut dire que les Parisiens n’auraient pas lésiné sur les moyens pour convaincre Mbappé. Au point de lui confier les pleins pouvoirs ? Pas vraiment. Explications.

Au PSG, on n’avait qu’une mission ces derniers mois : prolonger Kylian Mbappé. En effet, au sein du club de la capitale, on ne voulait pas voir le Français partir libre, lui qui était très proche de filer au Real Madrid. Finalement, les Qataris ont réussi leur entreprise en faisant signer un nouveau contrat à Mbappé. Et pour cela, le PSG n’aurait pas regardé aux dépenses, faisant par la même occasion de nombreuses grosses promesses au numéro 7 de Christophe Galtier. Au moment de la prolongation de Kylian Mbappé, il était notamment expliqué qu’il s’était vu confier les pleins pouvoirs, étant alors qualifié même de directeur sportif officieux du PSG.

Mbappé n’a pas le dernier mot…

Désormais, tout tourne donc autour de Kylian Mbappé au PSG. Pour autant, a-t-il vraiment les pleins pouvoirs au sein du club de la capitale ? Ce dimanche, le JDD apporte des éléments de réponse à ce propos. Tout d’abord, un proche du PSG assure : « Les pleins pouvoirs avec les Qatariens, tu ne les as jamais vraiment ». De plus, comme le développe l’hebdomadaire, alors que Mbappé n’aurait jamais voulu prendre le brassard de capitaine, actuellement porté par Marquinhos, il n’aurait également pas de pouvoir de décision concernant les renforts au PSG.

Le PSG le met dans les meilleures conditions

Néanmoins, bien que Kylian Mbappé ne puisse pas choisir qui vient renforcer le PSG, le club de la capitale voudrait tout de même mettre le natif de Bondy dans les meilleures conditions. Ainsi, ce n’est pas un hasard si certains de ses proches ont rejoint le PSG dernièrement. Cela vaut notamment pour Julien Maynard, ancien journaliste de Téléfoot et proche de la famille, désormais au sein de la communication du PSG. Et cela aurait surtout pour Luis Campos. Le Portugais est venu remplacer Leonardo à la tête du sportif. Un choix fort en direction de Kylian Mbappé, lui qui ne s’entendait pas forcément avec le Brésilien, en revanche, il est très proche de Campos depuis qu’ils se sont connus à l’AS Monaco.