PSG : Guardiola veut plomber le prochain gros coup de Luis Campos

Publié le 18 septembre 2022 à 09h45 par Bernard Colas

Priorité du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter, mais Luis Campos n’a pas tiré un trait sur l’international slovaque de 27 ans, actuellement dans sa dernière année de contrat. Une situation qui a alerté d’autres cadors européens, de quoi compliquer les affaires parisiennes.

Invité de RMC ce vendredi, Luis Campos n’a pas caché sa déception en réalisant le bilan du dernier mercato estival du PSG. « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection », a indiqué le conseiller football du PSG.

Transferts - PSG : Dans le dossier Skriniar, Campos peut tout perdre https://t.co/wCIhpBmCVo pic.twitter.com/JmqekK35Ou — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Skriniar, l’échec de l’été pour Campos

Le principal échec du PSG est connu, et il se nomme Milan Skriniar. Le club de la capitale voulait en effet mettre la main sur un défenseur central et avait fait du joueur de l’Inter sa priorité, sans toutefois parvenir à convaincre la formation italienne. Le PSG n’a pas fait une croix sur Skriniar et pourrait repasser à l’action prochainement, mais Luis Campos n’est pas le seul à vouloir profiter de la situation contractuelle du défenseur slovaque, libre dans un an.

Manchester City, Tottenham et Chelsea lorgnent Skriniar