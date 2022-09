Foot - Mercato - PSG

Après son coup de gueule, Campos va dégainer une offre de 30M€

Publié le 17 septembre 2022 à 21h00 par Dan Marciano

Luis Campos n’aurait pas dit son dernier mot dans le dossier Milan Skriniar. Toujours à la recherche d’un défenseur central après son échec lors du dernier mercato estival, le responsable du PSG envisagerait de revenir à la charge pour le joueur de l’Inter dans les prochaines semaines. La formation songerait à proposer 30M€ pour racheter le contrat de l’international slovaque.

Le mercato estival a fermé ses portes le 1er septembre dernier. Il est désormais l’heure du bilan pour ceux qui se sont investis lors de cette fenêtre estivale. Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a choisi la radio RMC pour s’exprimer sur son recrutement. Au final, le club parisien a accueilli six éléments : Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Fabian Ruiz. Loin d’être suffisant pour Luis Campos, qui a fait son auto-évaluation ce vendredi.

Mercato - PSG : Réunion décisive imminente pour l’avenir de Skriniar https://t.co/G7bi4p7NFp pic.twitter.com/rSwdSkpPJz — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

« Si je suis satisfait du mercato ? Non »

Le responsable du PSG s’est montré très critique envers son travail, n’hésitant pas à afficher sa frustration au micro de l’émission Rothen Régale . « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection » a-t-il déclaré.

Le PSG va retenter sa chance dans le dossier Skriniar

Le Portugais espérait notamment s’attacher les services d’un défenseur central. Dès son arrivé, il a arrêté son choix sur Milan Skriniar, sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Inter. Campos aurait proposé jusqu’à 65M€ pour racheter la dernière année de contrat du joueur, mais l’Inter a refusé cette somme. Loin d’être découragé, le club de la capitale envisagerait de revenir à la charge.

Le PSG prêt à offrir 30M€