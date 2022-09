Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Real Madrid met le feu à un dossier prioritaire de Campos

Publié le 17 septembre 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Bien que Luis Campos ait fait de Milan Skriniar l’une des priorités de son mercato estival, le défenseur slovaque est resté à l’Inter. Le PSG serait toujours dans le coup, mais le Real Madrid serait prêt à lui jouer à nouveau un sale tour. Explications.

Luis Campos a essuyé un bel échec lors du dernier mercato estival. Le conseiller football du PSG avait pour but de mener à bien le recrutement de Milan Skriniar, priorité absolue du dirigeant portugais pour le poste de défenseur central.

Skriniar, place manquante du puzzle de Campos

Cependant, le PSG n’a pas pu assez renflouer ses caisses pour s’aligner sur les demandes de l’Inter au niveau de l’indemnité du transfert. Ce que Luis Campos a fortement regretté lors d’une interview accordée à RMC Sport . « On arrive en fin de mercato sans l’équilibre parfait. Au final, on n’a pas le joueur qui nous manque et le puzzle n’est pas complet ».

Le PSG préparerait un salaire de 10M€ par an pour convaincre Skriniar

De quoi pousser Luis Campos à définitivement jeter l’éponge pour le transfert de Milan Skriniar. Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain à l’Inter, le PSG serait d’ores et déjà en train de préparer une juteuse offre de contrat pour Skriniar, à savoir des revenus annuels de 10M€ d’après Sport Mediaset.

Le Real Madrid veut doubler le PSG pour Skriniar