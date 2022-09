Foot - Mercato - PSG

PSG : L'énorme décision du Real Madrid pour Kylian Mbappé

Publié le 18 septembre 2022 à 12h10 par Bernard Colas

Grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Depuis, l’international français n’échappe pas aux critiques en Espagne, et du côté de la Casa Blanca, on exclut désormais la possibilité de faire des folies sur le plan financier pour le recruter.

Persuadé de pouvoir attirer Kylian Mbappé du côté du Santiago Bernabéu en fin de saison dernière, le Real Madrid a assisté avec impuissance à la prolongation de l’international français avec le PSG. Le 21 mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi annonçait fièrement le nouveau contrat de Kylian Mbappé, arborant un maillot floqué du nombre 2025. Un bail de trois années était alors évoqué, mais cette semaine, une information est venue déjà relancer l’avenir du champion du monde tricolore.

Un contrat de 2 saisons + 1 pour Mbappé

En effet, L’Équipe a révélé que Kylian Mbappé avait en réalité signé pour deux saisons supplémentaires avec le PSG, plus une en option. La direction parisienne pourrait alors devoir gérer ce dossier dès l’été prochain, pour éviter de voir sa star entrer dans sa dernière année de contrat et permettre à un club de se positionner.

