Foot - Mercato - PSG

PSG : A peine arrivé, Galtier avait prévu une révolution

Publié le 18 septembre 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Cet été, Luis Campos a été nommé conseiller football du PSG, et il n'a pas mis longtemps a trouvé le successeur de Mauricio Pochettino puisque son choix s'est immédiatement porté sur Christophe Galtier. Et les deux hommes ont ensuite très vite identifié les changements à réaliser.

Après une saison poussive, le PSG a tout changé. Ainsi, Leonardo a été remplacé par Luis Campos qui s'est donc retrouvé en charge de nommer le successeur de Mauricio Pochettino. Et rapidement son choix s'est porté sur Christophe Galtier qu'il connaît très bien depuis leur collaboration au LOSC. Et Luis Campos raconte la façon dont le nouveau coach du PSG a préparé sa révolution tactique.

Transferts - PSG : Pour Luis Campos, c’est terminé https://t.co/lbeSZldFlB pic.twitter.com/6rjH0BzKnt — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

Galtier avait tout prévu

« Quand j’ai commencé à parler avec Christophe de ce projet, on a parlé d’abord du gardien, puis les latéraux qui sont très offensifs, ensuite les trois de devant qui sont vraiment des génies du foot, comment les intégrer. Tout ça arrive de la tête de Christophe Galtier, pourquoi ne pas jouer à trois pour avoir plus de sécurité. Après, on a fait la question du milieu de terrain, le milieu de terrain doit être différent avec des profils différents de ce qu’il y avait au PSG, c’est pour ça qu’on a fait les changements », lance le conseiller football du PSG au micro de RMC , avant de poursuivre.

«L’idée, c’est d’avoir un bloc équipe»