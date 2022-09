Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar prépare un coup de coup de tonnerre avec Mbappé

Publié le 19 septembre 2022 à 08h15 par Thibault Morlain

Après le feuilleton de la prolongation de Kylian Mbappé terminé, un nouveau dossier a été ouvert. En effet, suite aux dernières révélations sur le nouveau contrat du crack de Bondy, des questions se posent quant à son avenir au PSG. Et ce dès l'été prochain. Si le club de la capitale a réussi à retenir Mbappé lors du dernier mercato estival, un départ pourrait bien être prochainement à l'ordre du jour.

Kylian Mbappé a donc fini par signer un nouveau contrat avec le PSG. Annoncé au Real Madrid, le Français a prolongé avec le club de la capitale. Alors qu'il avait été annoncé que ce contrat courrait jusqu'en 2025, la réalité serait que Mbappé serait engagé jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option.

Un transfert en 2023 ?

La bombe a ainsi été lâchée et forcément, elle a été accompagnée par de nombreuses interrogations sur l'avenir de Kylian Mbappé. En effet, dans deux ans, le joueur du PSG pourrait donc partir libre. A moins qu'il ne soit vendu dès l'été prochain afin de permettre au PSG de récupérer un gros chèque dans l'histoire.

La porte est ouverte