Foot - PSG

PSG : Voilà ce que reproche Neymar à Kylian Mbappé

Publié le 19 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG est au centre de toutes les attentions. Alors que le moindre événement fait l’objet d’une polémique, les deux coéquipiers n’auraient pas manqué de s’expliquer. Et visiblement, Neymar aurait profiter de l’occasion pour dire ce qu’il reprocher à Mbappé.

Entre Neymar et Kylian Mbappé, cela ne serait pas vraiment l’amour fou. Bien que les deux joueurs soient coéquipiers au PSG depuis 2017, la relation s’est dégradée au fil des mois. Et dernièrement, les tensions sont palpables entre le Français et le Brésilien. En effet, les polémiques ont été nombreuses comme lors de la rencontre face à Montpellier avec un nouveau penaltygate entre Neymar et Mbappé.

Mercato - PSG : Après son clash avec Mbappé, Neymar prend une décision retentissante https://t.co/nAVLayp6vm pic.twitter.com/Pf8e5XqREv — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Ça clashe entre Neymar et Mbappé

Comme cela avait déjà été le cas entre Neymar et Edinson Cavani, cette fois, cela a donc chauffé entre Neymar et Kylian Mbappé pour un penalty. Et après la rencontre, le Brésilien a empiré les choses en likant des tweets critiques à l’encontre du numéro 7 du PSG.

Mbappé privilégié ?