Foot - PSG

Ramos, Mbappé… Le statut de Marquinhos totalement remis en cause ?

Publié le 18 septembre 2022 à 15h30 par Jules Kutos-Bertin

Titulaire indiscutable et capitaine du PSG, Marquinhos a été conforté dans son rôle par Christophe Galtier. Pour autant, sa mauvaise passe lui a fait perdre en confiance. A côté de ça, l’importance prise par Sergio Ramos et le nouveau statut de Kylian Mbappé auraient fragilisé sa position en interne.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva vers Chelsea, Marquinhos est le visage du club de la capitale. Arrivé alors qu’il n’avait que 19 ans, l’international brésilien a gravi tous les échelons au PSG, jusqu’à devenir le capitaine. Sur le terrain, sa progression est allée aussi vite. Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, Marquinhos est entré dans une nouvelle dimension.

Marquinhos moins bien cette saison

Mais cette saison, la donne n’est plus la même. L’an dernier, tout allait bien pour lui jusqu’à ce que le PSG coule contre le Real Madrid, une élimination dans laquelle il est impliqué. Christophe Galtier est arrivé, un nouvel exercice a démarré mais les difficultés sont toujours là pour Marquinhos. Moins rassurant qu’avant, le capitaine du PSG voit son statut remis en cause, même si Christophe Galtier l'a rassuré en conférence de presse : « En aucun cas je n’ai pensé à enlever le capitanat à Marqui. Ça fait 10 ans qu’il est au club. C’est un joueur important. Il connait tout. Il a cette capacité à parler et échanger avec les arbitres. Donc en aucun cas j’ai pensé à lui enlever le brassard ».

Sergio Ramos et Kylian Mbappé en leaders ?