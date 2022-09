Foot - PSG

PSG : Capitanat, difficultés… Galtier se lâche sur Marquinhos

Publié le 17 septembre 2022 à 17h00 par Thibault Morlain

Alors que le PSG affronte l’OL ce dimanche dans le choc de la 8ème journée de Ligue 1, Christophe Galtier s’est présenté à la presse ce samedi. Si l’entraîneur parisien a évoqué différents dossiers, il s’est notamment penché sur le cas Marquinhos. Pas au mieux actuellement, le capitaine du PSG a donc vu Galtier se confier longuement sur sa situation et son statut au sein du club de la capitale.

Depuis plusieurs saisons maintenant, Marquinhos nous a habitués à un niveau de jeu exceptionnel avec le PSG. Pour autant, cela fait quelques mois que le Brésilien se montre plus fébrile que d’habitude. De plus en plus pointé du doigt, le capitaine du PSG n’arrive pas vraiment à relever la tête. Un malaise autour de Marquinhos à propos duquel Christophe Galtier a été interrogé en conférence de presse ce samedi.

« Il est un élément important »

Devant les journalistes, Christophe Galtier s’est alors confié sur les performances en deçà de Marquinhos. L’entraîneur du PSG a ainsi expliqué : « Les prestations de Marquinhos ? Il doit assimiler un nouveau système. Il est un élément important. C’est un bon relancer. Il est propre dans le jeu. Le fait de l’avoir positionné dans l’axe, c’est parce que j’ai toujours privilégié d’avoir de la vitesse dans l’axe pour la couverture à droite et à gauche ».

« Il est irréprochable »