PSG : Un gros clash a éclaté entre Neymar et Kylian Mbappé

Publié le 18 septembre 2022 à 09h00 par Thibault Morlain

Si officiellement tout semble aller pour le mieux entre Neymar et Kylian Mbappé, depuis le début de la saison, les tensions sont présentes entre les deux coéquipiers du PSG. Cela aurait notamment été le cas avec l’épisode du penaltygate. De quoi donner lieu par la suite à une grosse explication en interne entre Mbappé et Mbappé.

Alors qu’on avait eu le droit à un penaltygate entre Neymar et Edinson Cavani il y a quelques années, la même scène s’est déroulée au début de la saison entre Neymar et… Kylian Mbappé. Face à Montpellier, les deux coéquipiers se sont embrouillés pour une histoire de penalty. Forcément, cela n’a échappé à personne et la polémique s’est poursuivie ensuite en dehors du terrain. En effet, sur les réseaux sociaux, Neymar a liké plusieurs tweets critiques à l’encontre de Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Neymar-Mbappé, du nouveau sur le clash https://t.co/3lDujjPtF8 pic.twitter.com/0RyXydthMX — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Les reproches de Neymar

Comme l’explique le JDD , au lendemain de cet épisode, une grosse explication aurait eu lieu au Camp des Loges entre Neymar et Kylian Mbappé. Chacun aurait alors dit ce qu’il avait sur le coeur. Accusé de ne pas être assez franc par le crack de Bondy, l’international brésilien lui aurait alors répondu en ironisant sur ses nombreux privilèges. Neymar aurait alors expliqué que lui avait mérité ce qu’il avait avec ses 5 années au PSG.

La réponse de Mbappé