Ecarté par Galtier, Navas reçoit un soutien inattendu

Publié le 17 septembre 2022 à 23h00 par La rédaction

Désormais numéro deux dans la hiérarchie des gardiens du PSG, Keylor Navas était notamment envoyé du côté de Naples durant ce mercato. Auteur d’un très bon début de saison avec le FC Lorient, le gardien lorientais, Yvon Mvogo est revenu sur la situation du Costaricien et a fait part de son admiration.

Keylor Navas aura vécu une transition difficile en ce début de saison. Titulaire à 26 reprises lors de l’exercice 2021-2022, le gardien du PSG reste dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma, malgré l’arrivée de Christophe Galtier. Pire encore, le Costaricien aurait même pu quitter le club de la capitale pour rejoindre le Napoli et retrouver du temps de jeu. Lors d’un entretien accordé à RTL , le gardien du FC Lorient, Yvon Mvogo, est revenu sur la situation de Keylor Navas.

🔴💬 "Il fait des superbes saisons au #PSG et du jour au lendemain on le met sur le banc." 🎙️ @YMvogo, gardien du @fclorient, donne son avis sur @NavasKeylor dans un entretien accordé à #RTLFoot ⚽ Rendez-vous ce soir à 20h 👇 pic.twitter.com/MfVQ41xjBo — RTL France (@RTLFrance) September 16, 2022

« Pour tout ce qu’il a apporté au monde du foot, comment on lui rend c’est vraiment difficile »

« Je trouve que Navas pour tout ce qu’il a apporté au monde du foot, comment on lui rend c’est vraiment difficile. Je n’ai jamais vu un article ou quelque chose qui montrait qu’il était frustré ou qu’il en avait marre. » a déclaré le gardien de Lorient.

« Je trouve ça vraiment très difficile pour un gardien de son standing »

Malgré une situation difficile, Keylor Navas a toujours été professionnel, et Yvon Mvogo a voulu souligner ce point important. « Ça a toujours été un professionnel. Dieu seul sait nombre de situations difficiles qu’il a dû vivre, que ce soit à Madrid et maintenant à Paris. Je trouve ça vraiment très difficile pour un gardien de son standing. »

« Il mérite beaucoup plus que d’être un simple numéro deux »