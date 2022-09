Foot - Mercato - PSG

PSG : Menacé par Navas lors du mercato, il sort du silence

Publié le 17 septembre 2022 à 01h45 par Axel Cornic

Alex Meret s’est exprimé au sujet de son mercato estival ainsi que de son avenir au Napoli, qui a été menacé par un certain Keyrlo Navas. Ce dernier était en effet censé devenir le nouveau numéro 1 du club italien, mais un désaccord avec le Paris Saint-Germain aurait finalement fait capoter l’opération.

Le PSG aurait bien aimé alléger son effectif au poste de gardien. Avec la confirmation de Gianluigi Donnarumma, c’est Keylor Navas qui devait laisser sa place, mais après avoir été tout proche du Napoli ou encore de l’Olympiakos il est finalement resté à Paris, où il jouera le rôle de doublure.

« J’ai vécu un été difficile, il y a eu énormément de rumeurs »

Lors d’un entretien accordé à Radio Kiss Kiss Napoli , Alex Meret est revenu sur la grande menace Navas, qui a plané sur lui tout au long du mercato. « J’ai vécu un été difficile, il y a eu énormément de rumeurs » a expliqué le gardien du Napoli. « Je n’ai rien dit et je me suis concentré sur mon travail ».

« Une prolongation ? C’est vrai nous sommes en train d’en parler avec le club »