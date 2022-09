Foot - PSG

PSG : Nouveau coup de gueule dans la polémique Neymar

Publié le 17 septembre 2022 à 04h15 par Arthur Montagne

Sanctionné d'un carton jaune pour sa célébration contre le Maccabi Haïfa (3-1), Neymar n'avait pas hésité à pousser un coup de gueule contre l'arbitrage. Et Vincent Duluc abonde dans le sens du numéro 10 du PSG et ne comprend pas la sanction.

Contre le Maccabi Haïfa (3-1), Neymar avait scellé le score en fin de match. Par conséquent, le Brésilien a célébré de la même façon qu'habituellement et il a été sanctionné d'un carton jaune, sa célébration ayant été jugée comme provocatrice. « Manque de respect total pour l’athlète. Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je prends le jaune pour n’avoir tout simplement rien fait. Et l’arbitre ? Il ne dit même pas qu’il s’est trompé. C’est un grand manque de respect », lâchait ainsi Neymar après le match.

«Ça va être un football qui va être triste»

Un avis partagé par le journaliste de L'EQUIPE Vincent Duluc. « Déjà que la VAR est en train de bouleverser complètement notre expérience du stade, et la manière dont on peut être heureux ou malheureux d’un but… Si en plus il faut policer et gérer les manifestations de joie… Ça va être un football qui va être triste ! », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.

«Ça fait beaucoup !»