PSG : L'improbable coup de gueule de Kylian Mbappé

Publié le 18 septembre 2022 à 11h10 par La rédaction

Alors que le jeu vidéo FIFA 23 sortira dans quelques jours, les notes attribuées aux joueurs du PSG ont été révélées. Presnel Kimpembe et Sergio Ramos s’attendaient à mieux les concernant, tandis que Kylian Mbappé a été surpris par sa note en défense. L’international français a reçu un 36, une note inférieure à ses attentes.

À l’approche de la sortie du prochain FIFA 23, le Paris Saint-Germain a publié une vidéo sur la chaîne Youtube du club. Plusieurs joueurs du PSG ont ainsi pu découvrir la note qui leur a été attribuée dans le dernier volet du célèbre jeu vidéo. Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé y ont notamment participé.

Kimpembe et Ramos mécontents

Presnel Kimpembe et Sergio Ramos n’ont pas semblé très satisfaits de leur notation. Le Français a écopé d’un 83 et a estimé que sa note « devrait être plus élevée ». L’Espagnol de son côté, crédité d’un 84, considère « être un peu plus haut. J’ai besoin de m’entraîner plus. Je veux que ma note soit plus élevée . »

« Je presse un peu non ? »