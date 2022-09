Foot - Mercato - PSG

Paris a vibré, mais Al-Khelaïfi finit par l’emporter pour Campos

Publié le 19 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Luis Campos est depuis le 10 juin dernier le conseiller football du PSG et le conseiller externe du Celta Vigo. Mais en raison d’une clause convenue dans son contrat à Paris, le Portugais ne peut pas ne serait-ce qu’occuper un rôle de consultant dans un autre grand club et notamment à Chelsea.

Avec Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi a trouvé en juin dernier la personne adéquate pour mener à bien sa révolution souhaitée et évoquée lors d’un entretien avec Le Parisien , au Paris Saint-Germain.

Campos est au PSG pour y rester

Conseiller football du PSG, Luis Campos a été à la baguette du mercato estival du club de la capitale, en collaboration avec l’entraîneur Christophe Galtier et Antero Henrique qui était chargé des discussions. Et alors que son avenir fait couler beaucoup d’encre dans la presse, le Portugais l’a lié au PSG comme il l’a fait savoir à RMC Sport . « J’ai eu une énorme opportunité de venir ici, et de faire un grand travail, qui j’espère durera pendant des années et des années. Est-ce que je veux rester ? J’ai un contrat de trois ans, mais je ne suis pas le seul à décider. Je suis au PSG avec la conviction qu’on peut faire un travail extraordinaire. Après, il faut comprendre si l’on va tous dans la même direction ».

Annoncé à Chelsea, Campos ne peut pas quitter le PSG

Cela fait à présent quelques jours que le nom de Luis Campos est annoncé du côté de Chelsea pour occuper un rôle de consultant voire de directeur sportif. Cependant, CBS Sports a souligné que son contrat convenu avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi l’interdirait de pouvoir ne serait-ce que travailler dans un autre grand club européen. De quoi pousser Chelsea à aller voir ailleurs et les Blues seraient sur le point de mettre la main sur leur homme.

