Foot - PSG

Le gouvernement Macron envoie un tacle au PSG, la polémique enfle

Publié le 18 septembre 2022 à 20h10 par Dan Marciano mis à jour le 18 septembre 2022 à 20h39

Le PSG a eu la mauvais idée de publié une vidéo de l'arrivée des joueurs à Lyon. Un déplacement effectué en avion. Le timing est mal choisi, alors qu'une polémique avait éclaté aux sujets des déplacements des équipes de football. Ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune n'a pas hésité à adresser un tacle au club parisien.

Le sujet de l'écologie a pris une place centrale dans la société. Et cette notion empiète dans le monde bling-bling du football. Certains appellent à une prise de conscience de la part des clubs de football, dont la plupart effectuent leur déplacement en jet privé. C'est notamment le cas du PSG, qui avait reçu un message d'Alain Krakovitch, président de TGV. « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inoui. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité » avait-il déclaré avant un match face au FC Nantes. Interrogé sur ce sujet, Christophe Galtier avait lâché une réponse, qui avait crée la polémique : « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile ».

La Ministre des Sports se penche sur le sujet

Une réponse qui n'avait pas plu à la Ministre des Sports, qui a entrepris un travail sur ce sujet. « Des groupes de travail ont été mis en place ? On a démontré une vraie volonté de l’ensemble du sport français de s’engager résolument dans un effort de sobriété énergétique. Les conclusions de la démarche que j’ai engagée à la demande de la Première ministre avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher dans ce domaine lui seront remises début octobre. Mais nos travaux ne se limitent pas à la question de l’énergie. Dès octobre, je souhaite que nous puissions aller plus loin sur la question de l’adaptation au changement climatique de la pratique et des organisations sportives » avait déclaré Amélie Oudéa-Castéra.

Galtier avait fait son méa-culpa

Conscient de son erreur, Christophe Galtier avait présenté ses excuses. « Croyez-moi que je suis concerné sur les problèmes de climat, de notre planète, je sais la responsabilité que nous avons. (...) On n'est pas hors sol, on est très lucides, simplement, c'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût, et je le regrette » avait déclaré l'entraîneur du PSG.

Le nouveau tacle du gouvernement Macron au PSG

On se dit alors que le PSG a retenu la leçon. Mais ce dimanche, le club parisien a publié une vidéo de l'arrivée des joueurs à Lyon. Un voyage effectué... en avion.

Errare humanum est, perseverare… https://t.co/nufsISrNxm — Clement Beaune (@CBeaune) September 18, 2022