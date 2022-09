Foot - PSG

Le PSG au coeur de la polémique, le gouvernement Macron valide

Publié le 5 septembre 2022 à 17h00 par Thibault Morlain

En marge de la rencontre entre le FC Nantes et le PSG, une polémique inattendue a éclaté à l’encontre du club de la capitale. En effet, alors que les Parisiens ont fait le déplacement en avion, cela leurs a été reproché par le président de TGV qui aurait aimé les voir se déplacer en train. Un coup de gueule d’ailleurs validé par l’actuelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

C’est donc en jet privé que le PSG s’est rendu à Nantes ce week-end pour disputer son match de Ligue 1 contre les Canaris. Mais dans le contexte écologique actuel, cela ne passe pas vraiment. Et c’est Alain Krakovitch, président de TGV, qui est monté au créneau, lâchant sur Twitter : « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inoui. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité ».

Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité 🌎 🙂 https://t.co/FJCW6M7Mwe — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) September 4, 2022

Le gouvernement valide

Face à cette polémique concernant le PSG, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a été interrogée sur le sujet. Ainsi, au micro de franceinfo , elle a soutenu Alain Krakovitch, expliquant : « Ça me fait penser à la collaboration qui existe entre le Real Betis et la Renfe, l'équivalent de la SNCF en Espagne, qui permet d'avoir des tarifs préférentiels pour les joueurs, le staff, les dirigeants à chaque trajet ».

« Quatre groupes de travail ont été lancés »