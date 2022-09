Foot - Mercato - PSG

Luis Campos prêt à tenter un coup très risqué sur le mercato ?

Publié le 18 septembre 2022 à 20h30 par Bernard Colas

Après avoir fait de Milan Skriniar sa grande priorité sur le marché des transferts, Luis Campos n’a pas baissé les bras et espère toujours attirer le Slovaque au PSG. Cependant, l’Inter compte employer tous les moyens pour le prolonger, tandis que la liste des prétendants s’allonge au fil des jours pour le défenseur de 27 ans.

Cet été, le PSG a tenté par tous les moyens de recruter Milan Skriniar, sans succès. Ainsi, le club de la capitale n’est pas parvenu à recruter un défenseur central comme l’espérait Christophe Galtier, et Luis Campos ne cache pas sa déception. « Si je suis satisfait du mercato ? Non, a reconnu le conseiller football du PSG sur RMC . On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection. »

Campos n’a pas oublié Skriniar

Pour autant, Luis Campos compte bien relancer le dossier très vite. Le PSG veut profiter de la situation contractuelle de Milan Skriniar, sous contrat jusqu’en fin de saison, pour tenter de le recruter cet hiver ou l’été prochain. Mais le club de la capitale pourrait essuyer un nouvel échec.

Pour le PSG, c’est loin d’être gagné