Nouvelle confirmation, Messi a pris une décision pour son avenir

Publié le 18 septembre 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a prévenu Lionel Messi. Ce vendredi, le Portugais n'a pas caché son envie de prolonger le contrat de celui qui réalise un début de saison satisfaisant sous les ordres de Christophe Galtier. Mais pas question pour le joueur de se pencher sur son avenir dans les prochains jours.

Après le mercato estival, Luis Campos va s'attaquer à un nouveau chantier, celui des prolongations de contrat. Selon les informations de L'Equipe, le club parisien envisage de prolonger le contrat de plusieurs cadres comme Sergio Ramos, Marco Verratti, Marquinhos, mais aussi de Lionel Messi. Arrivé au PSG durant l'été 2021, l'international argentin voit son contrat avec le club parisien prendre fin en juin prochain. Mais la formation de la capitale a bien l'intention de démarrer des négociations dans les prochaines semaines.

Le PSG veut prolonger Messi

Selon les informations de RMC Sport, mais aussi de L'Equipe , le PSG va prendre en main ce dossier Lionel Messi. L'urgence est de mise puisqu'il ne reste que quelques mois avant que le joueur ne soit libre. Invité de Rothen Régale ce vendredi, Luis Campos n'a pas caché ses intentions : il veut étirer le bail de Messi, annoncé dernièrement au FC Barcelone, mais aussi en MLS.

« Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans »

« Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans (...) Je suis très content avec Messi. Messi c’est l’icône du FC Barcelone, il est venu dans une ville différente, avec un football différent, un championnat différent. Il a pris son temps. Cette année, on a un Messi de plus en plus capable d’arriver à un bon niveau » a confié le conseiller sportif du PSG au micro de RMC.

