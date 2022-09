Foot - Mercato - PSG

L’avenir de Marquinhos totalement relancé par… Sergio Ramos ?

Publié le 18 septembre 2022 à 17h15 par Jules Kutos-Bertin

Même si Christophe Galtier l’a conforté en tant que capitaine du PSG, Marquinhos aurait vu son statut être un peu fragilisé en interne. Et si jamais Sergio Ramos venait à prolonger son contrat, ce qui est la tendance, l’international brésilien pourrait être tenté, voire invité à aller voir ailleurs.

Titulaire indiscutable et capitaine du PSG, Marquinhos est l’élément indéboulonnable du club de la capitale. Pour autant, sa saison ne ressemble pas aux précédentes. Depuis quelques mois, l’international brésilien est dans le dur et cela s’est encore vu cette semaine lors du déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa.

Marquinhos fragilisé en interne

D’après les informations du journal L’Equipe , la position de Marquinhos aurait été fragilisée en interne avec le rôle toujours plus important de Sergio Ramos et la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. De quoi remettre en cause son avenir au PSG ? C’est une possibilité.

Sergio Ramos vers une prolongation, Marquinhos vers un départ ?