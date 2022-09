Foot - Mercato - Barcelone

Coup de tonnerre pour Griezmann ? L’énorme crainte du FC Barcelone

Publié le 18 septembre 2022 à 15h00 par Bernard Colas

Depuis le début de saison, l’Atlético de Madrid a décidé de se passer des services d’Antoine Griezmann afin de ne pas lever son option d’achat fixée à 40M€. Le champion du monde doit donc se contenter de bouts de match, loin d’être idéal à quelques semaines du Mondial. De son côté, le FC Barcelone surveille avec crainte la situation et pourrait être contraint de négocier avec les Colchoneros.

À quelques semaines de la Coupe du monde, Antoine Griezmann traverse une période difficile à l’Atlético de Madrid. Apparu à 7 reprises cette saison pour un total de 3 buts, le champion du monde tricolore n’a débuté aucune rencontre depuis la reprise, la faute à l’option d’achat prévue dans le prêt de l’attaquant, obligeant l’Atlético à verser 40M€ au FC Barcelone pour son transfert si celui-ci participe à 50% des matches du club madrilène au cours des deux saisons de son prêt.

La stratégie de l’Atlético

Selon l’accord conclu entre le Barça et l’Atlético l’été dernier, il est considéré comme un 'match joué' la présence d’Antoine Griezmann sur le terrain pendant au moins 45 minutes. Ainsi, alors qu’il est toujours entré après la 60e minute de jeu cette saison, le Français n’a donc disputé aucune rencontre selon les termes du contrat. Et cela devrait durer tant qu’aucun terrain d’entente n’est trouvé entre les deux clubs pour faire baisser l’option d’achat du joueur.

Mercato : En pleine polémique, Deschamps envoie un message fort à Griezmann https://t.co/CoZKz66k8Q pic.twitter.com/T4dRsQ17y8 — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Le Barça craint le retour de Griezmann