Foot - Mercato - OM

Pablo Longoria le voulait, il explique son choix de snober l’OM

Publié le 18 septembre 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

William Saliba a fait forte impression la saison passée lors de son prêt à l’OM. Ce qui lui a ouvert les portes de l’Équipe de France, mais aussi du onze de départ de Mikel Arteta à Arsenal depuis le début de l’exercice où il est devenu indéboulonnable. L’occasion pour le Français de revenir sur son choix de ne pas rempiler à l’OM.

Avant le début de cet exercice 2022/2023, William Saliba n’avait pas joué la moindre rencontre officielle avec Arsenal bien qu’il ait été transféré chez les Gunners à l’été 2019. En effet, pour des raisons de progression, Saliba a voyagé à l’ASSE, à l’OGC Nice et à l’OM sous la forme de prêts, son dernier en date étant l’Olympique de Marseille la saison passée.

Longoria voulait garder Saliba à l’OM

Le président Pablo Longoria et le responsable de la communication Jacques Cardoze ne s’en cachaient pas au printemps dernier, conserver William Saliba était une volonté partagée par les deux dirigeants de l’OM. Cependant, à quelques semaines de la Coupe du monde, Saliba revenait à Arsenal et dispose d’une place de titulaire indiscutable sous la houlette de Mikel Arteta depuis le début de la saison.

Mercato - OM : Après avoir mis le feu à Marseille, le clan Mertens sort du silence https://t.co/PpjkpKh5zX pic.twitter.com/pgTRqWMQQ2 — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Pour Saliba, c’était le moment de revenir à Arsenal

De quoi ravir le principal intéressé. Après avoir flambé à l’OM lors de l’exercice précédent, ce qui lui avait d’ailleurs valu deux convocations en Équipe de France lors des rassemblements de mars et de juin, William Saliba s’est confié à Canal+ sur son choix de retrouver Arsenal cet été. « Je suis revenu ici [à Arsenal] pour m'imposer et c'est bien de bien commencer, comme je l'ai fait. (…) Comme tout le monde le sait, je n'ai pas joué. Pour moi, c'était mieux de partir. Je suis un jeune joueur et c'est toujours mieux de jouer et d'acquérir de l'expérience, de faire des erreurs et d'apprendre. Si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas progresser. Pour moi, partir pendant un an et demi a été bénéfique. Je suis revenu plus fort, avec de nouvelles ambitions ».

Saliba garde un souvenir précis de son prêt à l’OM