Garcia, Villas-Boas… L’histoire se répète pour Payet avec Tudor

Publié le 18 septembre 2022 à 10h00 par Thomas Bourseau

Dimitri Payet ne se trouve visiblement pas dans les bonnes grâces d’Igor Tudor au vu de son temps de jeu depuis le début de la saison. Et le manque de confiance entre le meneur de jeu de l’OM et le coach croate donne un goût de déjà vu et notamment avec Rudi Garcia et André Villas-Boas. Explications.

« Dimitri, je le vois dans un bon moment, il se sent bien. Il y a beaucoup de matchs, tout le monde est important. Avec Dimitri, nous avons parlé hier, je lui ai expliqué mon plan (…). C’est un joueur qui répond toujours présent quand on fait appel à lui, il est positif, et je connais ses qualités » . Après le succès face au LOSC le 10 septembre dernier (2-1), Igor Tudor promettait de titulariser Dimitri Payet en Ligue des champions après en avoir décidé autrement pour la rencontre face aux Lillois.

Tudor avait un plan pour Payet

Et en ce début de saison, rares sont les titularisations successives de Dimitri Payet. La dernière et surtout la seule fois où cela a eu lieu, c’était pour l’enchaînement de matchs face à Nice et Clermont fin août. Avant l’Eintracht Francfort, Payet aurait reçu l’assurance d’Igor Tudor qu’il débuterait le match de Ligue des champions ainsi que la réception du Stade Rennais de Steve Mandanda ce dimanche selon L’Équipe .

Mais le Croate ne va pas s’y tenir

Pour autant, la prestation mitigée sur le plan personnel de Dimitri Payet face au pensionnaire de Bundesliga mardi soir (0-1) aurait poussé Igor Tudor à revoir ses plans pour Rennes ce dimanche, rencontre que Dimitri Payet ne devrait finalement pas débuter selon L’Équipe .

Tudor emprunte la même voie que Garcia et Villas-Boas avec Payet

Et cette situation entre Dimitri Payet et les promesses brisées d’un coach de l’OM a déjà eu lieu par le passé. Pour ce qui est de Rudi Garcia, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille lui avait notamment promis de le titulariser pour un choc face au PSG, avant de lui aussi revenir sur sa parole. Ce qui avait eu le mérite de briser la confiance de Payet envers le technicien français. Même son de cloche pour André Villas-Boas qui avait perdu la foi de Payet en raison d’un double discours similaire à celui d’Igor Tudor qui ne tient pas les mêmes propos en conférence de presse qu’en interne.