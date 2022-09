Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a battu une énorme concurrence sur le mercato

Publié le 18 septembre 2022 à 05h15 par Thibault Morlain

Suite au départ en prêt de Pol Lirola, l’OM était parti en quête d’un nouveau piston droit après avoir déjà fait venir Jonathan Clauss. Et c’est finalement Issa Kaboré qui a rejoint le club phocéen, prêté avec option d’achat par Manchester City. L’OM a donc raflé la mise alors qu’il y avait du monde au rendez-vous.

Cet été, les recrues se sont multipliées du côté de l’OM. En effet, Pablo Longoria s’est démené pour attirer de nouveaux joueurs. Issa Kaboré a notamment posé ses valises sur la Canebière. Après son aventure à Troyes la saison passée, le Burkinabais a donc cette fois été prêté avec option d’achat par Manchester City.

« Il y avait beaucoup d'équipes qui me voulaient »

Issa Kaboré a ainsi rejoint l’OM. Mais il aurait pu filer dans un autre club étant donné que de nombreuses options s’offraient à lui. En effet, pour Footmercato , Kaboré est revenu sur les dessous de son arrivée à l’OM, expliquant notamment : « Il y avait beaucoup d'équipes qui me voulaient et avec qui je parlais. Quand j'ai entendu qu'il y avait l'OM, j'ai dit à mon agent qu'il fallait se calmer et qu'il fallait attendre l'OM ».

« Je n'y croyais pas »