OM : Cette recrue de Longoria se lâche sur sa relation avec Tudor

Publié le 17 septembre 2022 à 18h45 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé à l’OM en fin de mercato pour être la doublure de Jonathan Clauss, Issa Kaboré réalise de bons débuts même s’il n’a pas encore réussi à s’imposer. Interrogé sur sa relation avec Igor Tudor, l’international burkinabais assure que le coach croate lui « apprend beaucoup ».

Quand il débarque à l’OM en prêt de Manchester City, Issa Kaboré arrive pour être la doublure de Jonathan Clauss. Après une belle saison sous le maillot de l’ESTAC, le piston droit burkinabais a réalisé son rêve en signant à l’OM. Auteur de bonnes entrées depuis son arrivée, Kaboré espère avoir sa chance en tant que titulaire.

Kaboré attend son tour

Mais après avoir été lancé contre Auxerre par Igor Tudor, Issa Kaboré n’a fait que s’asseoir sur le banc de touche. Une situation qui ne lui plaît pas forcément, même si le numéro 29 de l’OM sait qu’il doit encore apprendre. Questionné sur sa relation avec Igor Tudor, Issa Kaboré n’a rien caché.

« Il m'apprend beaucoup »