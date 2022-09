Foot - Mercato - OM

Cette recrue de Longoria dévoile les coulisses de son transfert

Publié le 17 septembre 2022 à 14h30 par Jules Kutos-Bertin

Prêté un an par Manchester City, Issa Kaboré a posé ses valises à Marseille cet été. Alors qu’il a rejoint son club de cœur, l’international burkinabais est revenu sur les premiers contacts et sa conversation avec Pablo Longoria qui l’ont amené à rejoindre l’OM.

Dans un mercato très animé du côté de Marseille, Issa Kaboré a été prêté pour une saison en provenance de Manchester City. S’il est destiné à être la doublure de Jonathan Clauss, Issa Kaboré espère bien grappiller le plus de temps de jeu possible afin de s’imposer à l’OM, son club de cœur. Après une saison convaincante sous le maillot de l’ESTAC, Kaboré marche sur les traces de son cousin, Charles, lui aussi passé par l’OM.

Kaboré revient sur les premiers contacts avec l’OM

Dans un entretien accordé à Foot Mercato , Issa Kaboré est revenu sur les premiers contacts avec l’OM. « Je m'en rappelle très bien ! Il y avait beaucoup d'équipes qui me voulaient et avec qui je parlais. Quand j'ai entendu qu'il y avait l'OM, j'ai dit à mon agent qu'il fallait se calmer et qu'il fallait attendre l'OM. Quand mon agent m'appelle, j'étais avec ma famille, dans ma chambre. J'ai appelé ma femme pour lui dire que je n'y croyais pas, que c'est Marseille qui me voulait. C'était incroyable. On était vraiment très content », se réjouit l’international burkinabé.

« J'étais très content de parler au président de l’OM »