Foot - Mercato - OM

OM : Il annonce son départ de l’OM

Publié le 17 septembre 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

Ancien attaquant de l’OM, Toifilou Maoulida avait fait son retour au sein du club phocéen ces derniers mois pour devenir entraîneur adjoint des U19. Mais voilà que cette aventure prend déjà fin. En effet, ses ses réseaux sociaux, Maoulida a annoncé sa décision de quitter ses fonctions à l’OM, un an seulement après son retour sur la Canebière.

C’est entre janvier 2006 et juin 2007 que Toifilou Maoulida a porté le maillot de l’OM. Reconnu pour célébrer ses buts avec ses bandelettes dans ses chaussettes, l’ex-attaquant phocéen était revenu sur la Canebière à l’été 2021 afin d’occuper la fonction d’entraîneur adjoint des U19 de l’OM. Une aventure qui n’aura finalement duré qu’un an puisque Maoulida vient d’annoncer son départ.

Communiqué 📝"La connaissance, c’est partager le savoir qui nous fait grandir…" ⤵️ pic.twitter.com/iC5kdUsSM4 — Toifilou Maoulida (@filoumaoulida) September 16, 2022

« L’aventure fut courte mais intense, grande et enrichissante »

C’est dans un communiqué sur ses réseaux sociaux que Toifilou Maoulida a officialisé son départ de l’OM. Il a alors expliqué : « L’aventure fut courte mais intense, grande et enrichissante sur tous les points de vue. Merci aux supporters marseillais pour leur soutien sans faille dès mon retour au sein du club et dernièrement au quotidien. L'OM, c'est vous… La reconnaissance est la mémoire du cœur. Entraîner est devenu une vraie passion pour moi. De ce fait, j'ai continué à acquérir de nouvelles compétences dans les étapes du parcours d'entraineur. Après avoir obtenu le BEF (Brevet Entraîneur Football), DES mention football (Diplôme d'Etat Supérieur), Formation d'Analyste Vidéo, j'ai eu le plaisir cette année d'obtenir mon CEAD (Certificat Entraineur Attaquant) qui s'ajoute à mes diplômes d'entraîneur obtenus depuis la fin de ma carrière en 2018 et à mon souhait de continuer à acquérir de nouvelles compétences pour finaliser mon cursus d'entraîneur. Plusieurs diplômes qui répondent aux besoins des projets sportifs qui viendront à moi … »

« Au revoir... et à bientôt pour un nouveau projet »