OM : Longoria a pris un coup de pression sur le mercato

Publié le 17 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria ne devrait pas avoir à se pencher sur le marché des entraîneurs une deuxième fois en l’espace de quelques mois puisque malgré l’intérêt de la Juventus pour Igor Tudor, la Vieille Dame ne pourrait pas s’offrir le coach de l’Olympique de Marseille en l’état.

Comme ce fut le cas lors de la session estivale des transferts précédente, Pablo Longoria s’est montré particulièrement actif cet été en se disant satisfait du mercato de l’OM à Free Ligue 1 notamment. « Est-ce qu’il y a un regret sur le mercato ? On est satisfait. On est très satisfait. On voulait développer nos idées. Après, dès que le mercato se ferme, il n’y a jamais de regrets ».

Un travail remarqué de Tudor à l’OM ?

En tout début du mercato, le président de l’OM n’a eu d’autre choix que de trouver un successeur à Jorge Sampaoli qui a quitté ses fonctions d’un commun accord avec l’OM. Igor Tudor l’a remplacé au début du mois de juillet et pointe à la deuxième place de Ligue 1.

Tudor aurait tapé dans l’oeil de la Juventus

Et en raison de ses résultats sportifs à Marseille, le technicien croate aurait attiré l’attention de la Juventus selon la presse italienne. Pour autant, il ne faudrait pas s’attendre à ce que Tudor vienne remplacer Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame.

Tudor n’ira pas à la Juventus, Allegri financièrement intouchable