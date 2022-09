Foot - Mercato - PSG

PSG : Avec le dossier Mbappé, Antero Henrique a frappé fort

Publié le 17 septembre 2022 à 12h00 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait ne pas être contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2025 comme cela a été publiquement révélé par le club de la capitale au printemps dernier. En effet, le bail liant Mbappé au Paris Saint-Germain pourrait bien être de plus courte durée. Mais quoi qu’il en soit, Antero Henrique aurait joué un rôle déterminant dans ladite opération.

Il était sur le départ et tout portait à croire qu’il allait rejoindre le Real Madrid par le biais de son statut d’agent libre lors de la dernière intersaison. Cependant, le 21 mai dernier, à l’occasion de la dernière journée du championnat de Ligue 1, Kylian Mbappé se présentait sur la pelouse du Parc des princes accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi afin de révéler aux supporters du PSG sa prolongation de contrat.

Un contrat jusqu’en juin 2025, sur le papier ?

À présent, le Paris Saint-Germain peut compter sur les services du champion du monde jusqu’en juin 2025. C’est du moins la version officielle. Officieusement parlant, le contrat de Kylian Mbappé au PSG expirera en juin 2024 selon L’Équipe qui a récemment fait part de l’inclusion d’une dernière année seulement optionnelle dans le contrat en question. De quoi relancer le feuilleton Kylian Mbappé.

Mbappé remet le feu au mercato

En effet, l’actualité entourant Kylian Mbappé est redevenue importante au sujet de son avenir. Que ce soit du côté du Real Madrid, de Liverpool ou encore de Manchester United bien qu’il n’y ait rien à signaler à l’instant T pour ce qui est de l’intérêt des Red Devils selon Fabrizio Romano.

Al-Khelaïfi doit une fière chandelle à Henrique pour la prolongation de Mbappé