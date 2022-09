Foot - Mercato

En pleine polémique pour son transfert, Griezmann fait une annonce

Publié le 17 septembre 2022 à 12h15 par Thomas Bourseau

Se trouvant au coeur d’une mésentente financière entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann est sportivement pénalisé par les Colchoneros. Cependant, pas de quoi changer ses envies pour son avenir à l’Atletico pour autant.

Antoine Griezmann se trouve dans une situation bien délicate du côté de l’Atletico de Madrid. Alors qu’il a entamé sa deuxième et dernière saison du prêt convenu avec le FC Barcelone à l’été 2021, Griezmann se retrouve contre son gré au coeur d’un désaccord contractuel entre le Barça et l’Atletico de Madrid.

L’Atletico ne veut pas payer les 40M€ pour Griezmann

Pour ne pas payer les 40M€ d’option d’achat, l’Atletico ne l’utilise pas plus de 30 minutes par match lorsque le FC Barcelone estimerait qu’en raison du nombre de rencontres disputées par Antoine Griezmann chez les Colchoneros la saison passée ferait déjà de lui un joueur de l’Atletico de Madrid et ce, de manière définitive.

« C'est le meilleur endroit pour moi, pour ma famille »