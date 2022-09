Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Mbappé, le Qatar a encore plombé le Real Madrid

Publié le 18 septembre 2022 à 13h10 par Thibault Morlain

Au terme d’un feuilleton riche en rebondissements, Kylian Mbappé a fini par privilégier le PSG au Real Madrid. Au sein de la Casa Blanca, on est alors tombé de très haut, estimant que le natif de Bondy avait donné son accord pour débarquer cet été. Toutefois, le Real Madrid aurait visiblement connu un autre gros échec à cause du PSG.

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, plus rien ne retenait Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid. D’ailleurs, en Espagne, on annonçait que le Français avait donné sa parole à Florentino Pérez pour débarquer librement. Finalement, au terme d’un incroyable retournement de situation, le pressing du PSG a fonctionné puisque Mbappé a prolongé à Paris, snobant alors les Merengue.

Campos proche du Real Madrid

Proche du Real Madrid, Kylian Mbappé a donc opté pour le PSG. Et visiblement, le scénario aurait été le même avec… Luis Campos. Cet été, le Portugais a posé ses valises à Paris, prenant en charge le sportif remplaçant ainsi Leonardo. Mais à en croire les informations du Journal du Dimanche , Luis Campos aurait été proche de s’engager au Real Madrid.

Il avait une grande mission