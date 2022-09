Foot - Mercato - PSG

Luis Campos prépare sa revanche sur le mercato

Publié le 18 septembre 2022 à 07h10 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, Luis Campos voulait attirer Milan Skriniar au PSG. Sauf que le conseiller sportif parisien a été confronté à l’intransigeance de la direction de l’Inter, qui réclamait une somme colossale. L’affaire ne s’est donc pas faite, mais Luis Campos n’aurait pas abandonné le dossier pour autant.

Cet été, le PSG voulait mettre la main sur un nouveau défenseur central. Luis Campos avait alors jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Néanmoins, le conseiller sportif parisien s’est heurté à l’intransigeance de l’Inter dans les négociations, qui réclamait entre 75 et 80M€ pour se séparer du Slovaque. Le montant était bien trop élevé pour Luis Campos et l’affaire n’a donc pas pu se faire. Mais le PSG n’aurait pas lâché l’affaire pour autant.

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour le feuilleton Skriniar https://t.co/3geYD2Fiah pic.twitter.com/5fdL8I0pWV — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

Campos prévoit de revenir à la charge pour Skriniar...

Comme le révélait L’EQUIPE il y a quelques jours, Luis Campos n’aurait pas abandonné le dossier Milan Skriniar malgré son échec de l’été dernier. D’ailleurs, le conseiller sportif du PSG aurait prévu de revenir à la charge en janvier prochain, dans la mesure où le Slovaque n’a pas encore prolongé avec l’Inter. Et Luis Campos préparerait une offensive pour le mercato hivernal.

... Et il prépare une offre XXL