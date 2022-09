Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos confirme son nouveau dossier chaud du mercato

Publié le 18 septembre 2022 à 02h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain et qu’il retrouve une condition physique satisfaisante cette saison, Sergio Ramos pourrait être amené à prolonger. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, confirme sa volonté de fixer rapidement l’avenir du défenseur espagnol.

Tout comme Lionel Messi, Sergio Ramos avait été recruté libre par le PSG lors du mercato estival 2021 et arrivera en fin de contrat en juin 2023. À en croire les dernières tendances, le PSG envisage de prolonger l’ancien joueur du Real Madrid au plus vite, d’autant qu’il a retrouvé un statut de titulaire indiscutable cette saison avec la fin de ses pépins physiques. Et Luis Campos prend position pour l’avenir de Ramos.

Campos envisage bien de prolonger Ramos

Interrogé par RMC Sport, le conseiller sportif du PSG s’est prononcé sur ce dossier : « Moi je suis très content avec le niveau de Sergio Ramos. Je pense qu’il n’est pas heureux de sa dernière saison. Je connais très bien Sergio, je l’ai connu au Real, il va faire une saison très bonne saison. Il progresse, il continue à être performant, donc pourquoi ne pas continuer », indique Campos.

Ramos a conquis le vestiaire