Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar peut souffler, le feuilleton Campos est terminé

Conseiller football du PSG, Luis Campos ne devrait pas rejoindre Chelsea avec qui des discussions auraient eu lieu pour un rôle de conseiller. Pour autant, le Portugais ne va pas signer en faveur de Chelsea qui serait sur le point de se mettre d’accord avec Christoph Freund.

Avec le licenciement de Thomas Tuchel la semaine dernière, Chelsea a fait le choix de repartir sur de nouvelles bases en nommant Graham Potter entraîneur des Blues . Le nouveau co-propriétaire du club londonien aimerait en outre mettre en place un directeur sportif et le nom de Luis Campos revient avec insistance dans la presse anglaise.

Conseiller football du PSG depuis le 10 juin dernier, Luis Campos est aussi conseiller externe du Celta Vigo depuis plusieurs mois. Des discussions auraient d’ailleurs déjà eu lieu entre le dirigeant portugais et les décideurs de Chelsea selon CBS Sports . Pour autant, la priorité des Blues ne serait autre que Christoph Freund à l’instant T selon The Athletic.

Et d’après les informations divulguées par le journaliste Ben Jacobs, Luis Campos ne rejoindra pas Chelsea en tant que conseiller puisque son contrat signé avec le PSG lui interdirait. En outre, le journaliste Fabrizio Romano est même allé plus loin en affirmant que Christoph Freund serait sur le point de trouver un accord avec Chelsea sur les termes de son futur contrat de directeur sportif.

Excl: Chelsea are now set to reach agreement on personal terms with Christoph Freund as new director. Talks on with Salzburg to get it signed soon 🚨🔵 #CFCFreund, man behind top deals like Haaland, Mané, Keita, Upamecano — ideas, data, talents. He’ll work together with Potter. pic.twitter.com/Kb2mfOnFFM