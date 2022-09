Foot - Mercato - PSG

PSG : Cet été, Kylian Mbappé aurait fait son Cristiano Ronaldo

Publié le 18 septembre 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé était attendu au Real Madrid comme le messie, mais a décidé de rester au PSG aux côtés de Lionel Messi. De quoi faire enrager la presse espagnole qui fait un gros parallèle avec Cristiano Ronaldo en 2018 et le club merengue qui aurait fait une croix sur une opération de folie pour Mbappé, voire sur Erling Braut Haaland.

Le Real Madrid semble encore l’avoir en travers de la gorge. Alors que tout portait à croire que Kylian Mbappé allait s’engager en faveur de la Casa Blanca par le biais de son statut d’agent libre à la dernière intersaison, Mbappé a finalement pris la décision de prolonger son contrat au PSG où il est à présent lié jusqu’en juin 2025.

En Espagne, on ne digère pas la pilule pour Mbappé

De quoi faire enrager la presse espagnole dont le journaliste Tomas Roncero qui a une nouvelle fois poussé un coup de gueule au sujet de l’arrivée avortée de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Je m'en fiche de son contrat, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui n'a que l'argent, c'est bien pour lui mais qu'il ne vienne pas mendier et faire des clins d'oeil en filtrant des choses dans la presse. Il nous porte bonheur : depuis qu'il a dit non on a gagné une Ligue des Champions et on est sur un 8/8 cette saison. ».

Une attitude régie par l’argent de Mbappé à la Ronaldo

Ce dimanche, Marca a fait un nouveau point sur le feuilleton Kylian Mbappé qui a récemment été relancé par la révélation de L’Équipe selon laquelle le contrat de l’attaquant du PSG prendra finalement fin en juin 2024, l’ultime année du bail en question n’étant qu’optionelle. D’après le média madrilène, Mbappé se serait pris pour Cristiano Ronaldo, qui avait pris la porte en 2018 après avoir réclamé un trop gros salaire au Real Madrid avant de prendre en considération un retour à la Casa Blanca par la suite. S’étant laissé convaincre par le contrat XXL proposé par le PSG selon Marca , la décision de Mbappé aurait été régie par l’argent.

Le Real Madrid ne veut plus entendre parler de folies pour Mbappé et Haaland