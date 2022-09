Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le retour de Steve Mandanda est déjà planifié

Publié le 18 septembre 2022 à 11h15 par La rédaction

Alors qu'il vient de quitter l'OM pour rejoindre le Stade Rennais, Steve Mandanda devrait revenir à Marseille dans quelques années. En effet, le légendaire portier olympien a eu la promesse du club d'occuper un rôle après sa carrière de footballeur. De plus, il reste très attaché à la région et à l'OM.

Entre Steve Mandanda et l'OM, l'histoire n'est pas totalement finie. Bien qu'il existe très peu de chances de le revoir porter la tunique marseillaise un jour, l'international tricolore devrait très rapidement revenir à Marseille. Une fois qu'il sera à la retraite, il occupera un poste au club et entamera sa reconversion.

Le projet de Mandanda

Lors de la signature de son dernier contrat avec l'OM, Steve Mandanda a eu la promesse des dirigeants d'avoir un rôle dans l'organigramme du club comme le confirme L'Equipe . Il Fenomeno ne le cache pas, l'OM reste son « club de cœur. »

Les raisons de son départ