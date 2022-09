Foot - Mercato

Après l'échec PSG, une piste XXL se confirme pour Zidane

Publié le 19 septembre 2022 à 17h15 par Dan Marciano

L'avenir de Massimiliano Allegri à la Juventus est de plus en plus incertain. La position du technicien est de plus en plus fragilisée et de sérieux doutes apparaissent sur sa continuité. Même si les dirigeants continuent de le soutenir, certains noms commencent à être cités par la presse italienne pour sa succession. Et celui de Zinédine Zidane figure en très bonne position.

Le feuilleton Zinédine Zidane aura animé l'intersaison. Après le départ de Mauricio Pochettino du PSG, les dirigeants qataris espéraient confiés le poste laissé vacant au technicien français comme l'avait annoncé le10Sport.com. Désireux d'attendre l'équipe de France, Zidane a refusé la proposition. Libre depuis son départ du Real Madrid, le coach aurait reçu une autre proposition ces dernières semaines.

Mercato - PSG : Zidane tout proche du projet QSI ? La réponse https://t.co/E2O9bEMbXK pic.twitter.com/E4269tYNUT — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Zidane pour remplacer Allegri ?

Selon les informations de Calciomercato.it , la Juventus penserait à Zinédine Zidane pour remplacer Massimiliano Allegri, en grand danger après une nouvelle défaite en Serie A face à Monza (1-0). Ancien joueur de la Vieille Dame, le champion du monde 1998 est un vieux rêve du président italien.

Zidane priorité d'Agnelli

Président de la Juventus, Andrea Agnelli aurait fait de Zinédine Zidane sa grande priorité en cas de départ de Massimiliano Allegri dans les prochaines semaines. Pour l'heure, il n'y aurait aucune discussion en coulisse, mais cette piste serait bien concrète.