OM : William Saliba, Longoria peut s’en mordre les doigts

Publié le 18 septembre 2022 à 23h30 par Thibault Morlain

L’été dernier, Pablo Longoria avait flairé le bon coup en récupérant William Saliba, pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. L’international français a alors brillé à l’OM, mais cela n’aura donc duré qu’une saison. Cet été, Saliba est retourné chez les Gunners. Au grand dam de Longoria qui peut nourrir certains regrets de ne pas avoir réussi à le faire revenir…

Il en aura fallu du temps pour William Saliba pour avoir sa chance à Arsenal. Recruté à l’ASSE, le défenseur central a d’abord multiplié les prêts, chez les Verts, à l’OGC Nice et à l’OM la saison dernière. Sous le maillot phocéen, Saliba a d’ailleurs totalement explosé. Avec Jorge Sampaoli, le natif de Bondy a notamment eu l’occasion de découvrir l’équipe de France. Des performances qui lui ont fait gagner d’énormes points auprès de Mikel Arteta, puisque désormais, William Saliba est indiscutable à Arsenal où il est en grande réussite depuis le début de la saison.

Saliba brille à Arsenal

Durant l’été, William Saliba a donc fait son retour à Arsenal. Et cette fois, une place l’attendait dans le 11 de Mikel Arteta. Fort de son expérience glanée à l’OM, l’international français s’est immédiatement rendu indispensable chez les Gunners. Décisif en défense, Saliba se montre également décisif en attaque. Déjà buteur contre Bournemouth, il vient de remettre le couvert ce dimanche face à Brentford. Il n’aura ainsi pas fallu longtemps pour William Saliba avant de gagner le coeur des supporters d’Arsenal, qui lui ont même déjà dédié une chanson à son nom.

L’OM connait des problèmes en défense centrale

Tandis que William Saliba impressionne avec Arsenal, du côté de l’OM, on doit certainement avoir certains regrets. Durant le dernier mercato estival, Pablo Longoria a tenté sa chance de rapatrier l’international français. Toutefois, en l’absence d’option d’achat, les négociations avec les Gunners étaient mission impossible. Pour l’OM, il a alors fallu se faire une raison : Saliba n’allait pas revenir. Longoria s’est donc mis en quête de nouveaux renforts en défense centrale et ce sont notamment Chancel Mbemba et Eric Bailly qui sont arrivés. Le fait toutefois que la défense centrale de l’OM rencontre actuellement certains pépins entre les blessures de Gigot et Bailly, les performances décevantes de Balerdi ou Kolasinac ou encore le fait qu’Isaak Touré joue très peu.