C'est confirmé, Longoria a tenté un énorme coup avec Saliba

Prêté la saison dernière à l’OM, William Saliba est retourné à Arsenal cet été. Très performant avec le club phocéen, le défenseur est désormais un titulaire indiscutable du côté des Gunners. Mais alors que l’Olympique de Marseille souhaitait faire revenir l’international français, Pablo Longoria aurait discuté avec son agent durant ce mercato estival.

Acheté en 2019 en provenance de l’ASSE, William Saliba n’avait disputé aucune minute avec Arsenal avant cette saison. Après plusieurs prêts consécutifs à Saint-Étienne, l'OGC Nice puis l’OM, le défenseur est désormais devenu un titulaire indiscutable avec les Gunners . Durant ce mercato estival, Pablo Longoria aura tout fait pour faire revenir l’international français à Marseille, mais pour le joueur, c’était plutôt le moment de revenir à Londres.

“I’m at home here. I like London, I like the Club", tells Arsenal centre-back, William Saliba over the possibility of a new contract. ⚪️🔴 #AFCThis summer Olympique de Marseille president, Longoria held talks with agent trying to bring him back to OM. No chanches. 🇫🇷 #TeamOM pic.twitter.com/pArwgwWq2K