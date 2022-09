Foot - Mercato - PSG

Ces révélations XXL sur le feuilleton Haaland

Publié le 19 septembre 2022 à 07h45 par Dan Marciano

Cet été, Erling Haaland a quitté Borussia Dortmund pour s’engager avec Manchester City. Et plusieurs équipes s’en mordent les doigts. Ces derniers mois, de nombreux cadors espéraient compter sur le phénomène norvégien comme le Barça, le Real Madrid ou encore Chelsea, qui avait tenté le coup lors de l’été 2021.

Après sa saison monstrueuse sous le maillot du Borussia Dortmund, Erling Haaland a décidé de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Direction Manchester City pour le buteur norvégien, qui confirme les attentes en Premier League. Et comme l’indique Fabrizio Romano, Haaland aurait pu découvrir l’Angleterre dès l’été 2021.

Le PSG, le Real et le Barça avaient tenté le coup

Selon le journaliste italien, plusieurs cadors avaient tenté de le recruter dès l’été 2021. Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG avait tenté le coup alors que le feuilleton Kylian Mbappé battait son plein. Il y avait également des discussions avec Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone et Chelsea.

Le BVB avait repoussé les approches

La réponse du Borussia Dortmund était alors claire : Erling Haaland était intouchable et ne pouvait quitter la Bundesliga lors de l’été 2021. Il a fallu attendre un an pour que le Norvégien découvre enfin un nouveau championnat. Et son choix s’est porté sur Pep Guardiola et Manchester City.