Après s’être manqué cet été, Longoria est fixé pour ce transfert

Publié le 19 septembre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Après son prêt de six mois à l’OGC Nice, Arsenal ne voulait toujours pas de William Saliba dans une saison où les Gunners n’étaient pas engagés en Coupe d’Europe. C’est en effet le message que Mikel Arteta avait fait passer en conférence de presse au fil de l’exercice précédent pour justifier le prêt, mais il n’était pas question d’un nouveau prêt à l’OM, malgré la tentative de Pablo Longoria.

À l’été 2021, les dirigeants d’Arsenal se mettaient d’accord avec l’OM pour un prêt d’une saison dans lequel aucune option d’achat n’était alors incluse. Résultat, Saliba a flambé avec l’OM sous la houlette de Jorge Sampaoli jusqu’à faire son trou en Équipe de France dès l’hiver dernier.

Saliba rêve en bleu

Appelé par Didier Deschamps lors des rassemblantes de mars et de juin, William Saliba sera aussi de la partie pour celui de ce mois de septembre. Comme révélé à Canal+ , le défenseur d’Arsenal ne veut plus quitter les Bleus. « Cela dépend de beaucoup de choses (aller à la Coupe du monde). Bien jouer à Arsenal améliore mes chances, mais cela ne garantit rien. Il faut toujours en faire plus et, bien sûr, il y a beaucoup de défenseurs centraux français. En tout cas, je vais tout donner pour y être ! ».

Longoria a discuté avec l’agent de Saliba cet été

Président de l’OM, Pablo Longoria n’aurait pas facilement lâché l’affaire à l’intersaison en ce qui concerne la venue de William Saliba. D’après les informations de Luca Bendoni, Longoria a tenu des discussions avec l’agent de Saliba pour qu’il continue à l’OM, en vain.

Saliba se sent «à la maison» à Arsenal