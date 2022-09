Foot - Mercato - OM

Transfert, Vélodrome... Cet énorme témoignage sur Mandanda

Publié le 18 septembre 2022 à 19h10 par La rédaction

Pour la première fois depuis son transfert au Stade Rennais, Steve Mandanda faisait son grand retour, ce dimanche, sur la pelouse du Stade Vélodrome. Pour l’occasion, les supporters de l’OM lui ont réservé un accueil chaleureux. Et Bruno Génésio, l’entraîneur du club breton, a fait une nouvelle révélation concernant ce retour à Marseille du portier français

Steve Mandanda savait que ça n’allait pas être simple. Pour la première fois depuis son transfert de l’OM cet été, le portier français allait fouler la pelouse du Stade Vélodrome, mais sous un autre maillot, ce dimanche. C’est désormais chose faite : le Stade Rennais l’avait en effet aligné titulaire contre l’OM. Une rencontre qui s’est soldée par un score nul de 1-1. Mais l’attraction de la journée aura bien évidemment été le gardien rennais.





OM : Après le grand retour de Mandanda, Guendouzi envoie un message fort https://t.co/wqulBKIVWF pic.twitter.com/4TJWIGHG3Z — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

« C’était difficile pour lui »

Ainsi, après le match, Bruno Génésio a fait part de sa satisfaction après le match de Steve Mandanda face à l’OM, pour sa première au Vélodrome en tant qu’adversaire du club phocéen. « Il a été très bon, très serein, c'était difficile pour lui. Émotionnellement il s'est passé beaucoup de choses toute la journée. Être à Marseille, à l'hôtel, des gens qui le sollicitaient dès l'aéroport. Il y a eu des gestes extraordinaires, il a eu un accueil chaleureux, je n’en doutais pas » a déclaré l'entraîneur de Rennes dans des propos rapportés par Foot Mercato.

« On est content parce que c'est pour ça qu'on l'a recruté »