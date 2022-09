Foot - Mercato - PSG

PSG : Dembélé recalé, une erreur monumentale commise par Campos ?

Publié le 18 septembre 2022 à 19h00 par Bernard Colas

Annoncé comme l’une des priorités de Leonardo, souhaitant profiter de sa situation contractuelle avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a pas finalement pas rejoint le PSG. Une piste écartée par Luis Campos à son arrivée dans la capitale, alors que l’international français brille depuis plusieurs mois chez les Blaugrana. Une erreur de la part du Portugais ?

En l’espace de quelques mois, le PSG a revu tous ses plans pour le mercato estival. La raison est simple, Leonardo a quitté la direction sportive du club de la capitale, laissant place à Luis Campos. Ainsi, les pistes activées par l’Italo-brésilien ont été écartées par le nouveau conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi, dont celle menant à Ousmane Dembélé, arrivant pourtant à la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Alors que l’arrivée de l’international français au PSG semblait inéluctable l’hiver dernier, Le Parisien révélait dès le 26 mai, soit quelques jours avant son intronisation officielle, que Luis Campos ne comptait pas sur le protégé de Xavi. Le Portugais aurait en effet été refroidi par la fragilité physique et la fiabilité de l’ailier français, qui s’est également retrouvé au cœur des critiques ces dernières années pour son hygiène de vie et son professionnalisme. Invité de RMC vendredi, Luis Campos s’est justifié sur ce dossier.

Luis Campos s’explique

Présent dans l’émission Rothen s’enflamme , le conseiller football du PSG a confirmé qu’il avait refusé de bouger ses pions pour Ousmane Dembélé, justifiant sa décision par un motif sportif. « J’aime beaucoup Ousmane Dembélé. Sa position préférée, c’est sur le côté gauche de l’attaque. On a déjà Kylian Mbappé et Neymar qui ont pour position préférentielle le côté gauche. Ça veut dire qu’on va casser notre puzzle. Notre triangle actuel est un triangle à l’envers avec Kylian Mbappé en pointe », a confié Luis Campos.

Mercato - PSG : Voulu par Leonardo, Dembélé n’a pas convaincu Campos https://t.co/kX8Ynqe00W pic.twitter.com/erXmyfi892 — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

Ousmane Dembélé brille au FC Barcelone

Une décision que ne semble pas aujourd’hui regretter Luis Campos, et ce alors qu’Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie. Xavi est rapidement tombé sous le charme de l’international français à son arrivée sur le banc du Barça, une confiance qu’a su lui rendre son joueur, réalisant une fin de saison brillante en délivrant 11 passes décisives (plus un but) en 15 rencontres de Liga. Depuis, Ousmane Dembélé a prolongé jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone, lui permettant de se focaliser sur le sportif sans se soucier de son avenir. Auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 8 apparitions, l’ancien du Borussia Dortmund est reparti sur de bonnes bases. Si la MNM composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé brille au PSG, Ousmane Dembélé aurait sans doute trouvé sa place dans l’attaque parisienne s’il était parvenu à réitérer les mêmes performances que sous le maillot blaugrana, surtout en pleine année de Coupe du monde où le turnover aura son importance dans les prochaines semaines. À défaut d'Ousmane Dembélé, Christophe Galtier peut aujourd'hui compter sur Hugo Ekitike, Carlos Soler et Pablo Sarabia pour faire souffler la MNM.