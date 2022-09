Foot - Mercato - RC Lens

Transferts : Les secrets du mercato du RC Lens sont révélés

Publié le 19 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Durant le dernier mercato estival, le RC Lens a perdu certains de ses joueurs importants avec notamment les départs d’Arnaud Kalimuendo et Jonathan Clauss. Pour autant, malgré cela, les Sang et Or ont bien réussi à passer à autre chose grâce à un marché des transferts rondement mené. Et du côté de Lens, on en a dit plus sur les coulisses du mercato.

Depuis son retour en Ligue 1, le RC Lens fait forte impression. En effet, les Sang et Or sont l’un des acteurs majeurs du championnat de France, eux qui sont menés d’une main de maitre par Franck Haise. L’entraîneur lensois réussit à tirer le meilleur de ses joueurs et les différentes pertes sur le mercato ne changent rien à cela. Il faut dire que le RC Lens sait parfaitement comment pallier ces pertes.

Mercato : Vers un coup de tonnerre au RC Lens ? Un message énigmatique est lâché https://t.co/Sr4KwlRRFt pic.twitter.com/Ttgr4rgJ2Q — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

L’observation

Pour Le Parisien , Florian Ghisolfi, coordinateur sportif du RC Lens, a dévoilé certaines clés du recrutement lensois. Et tout part de l’observation des cibles : « On observe beaucoup de choses. On a aussi mis au point une méthode pour analyser le profil psychologique du joueur, car l’état d’esprit et l’adaptation sont essentiels. L’idée, c’est d’aller voir le plus possible les joueurs dans leur environnement, dans ce que j’appelle la phase d’affinage du recrutement ».

Les négociations

Vient ensuite le moment des négociations avec des joueurs que le RC Lens veut recruter. Concernant cette étape, Ghisolfi a expliqué : « Certains agents disent systématiquement que leur joueur est intéressé, mais je tiens vraiment à échanger avec lui et à voir ses réactions. La communication non-verbale est prise en compte, car elle permet de voir si l’envie est réelle. (…) On a besoin de sentir un garçon équilibré, concentré sur la performance. S’il me dit que venir ici lui permet de se rapprocher de Paris et de ses boutiques, ça va coincer ».

Le suivi